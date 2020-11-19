В Новом Уренгое приступили к строительству ледовых городков

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Новый Уренгой продолжает готовиться к новогодним праздникам. Одно из главных городских развлечений - это ледовые городки. В районах Лимбяяха и Коротчаево они появятся впервые.

По просьбе жителей последнего новогодние композиции установят в двух местах - на площади массовых гуляний и на улице Октябрьская.

Ледовый городок на городской площади в Южном районе будут возводить мастера из Екатеринбурга. С их работами жители могли познакомиться возле КСЦ «Газодобытчик».

В этом году тема ледовой композиции - «Бескрайний космос». За нее новоуренгойцы проголосовали на портале «Живем на Севере». На площади появятся ракета, летающая тарелка, солнце, горки, космический корабль «Буран», ракетоноситель «Восток», кресло пилота, луноход, лабиринты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, ледовые фигуры вырастут на площадке «Виадук», расположенной в Северном районе города. Все работы завершатся не позднее 20 декабря.

Еще одна неотъемлемая часть новогодних украшений - светящиеся конструкции, которые особенно актуальны в период полярных ночей. Разноцветные огни поднимают настроение и дают почувствовать приближение праздничных дней.

Новые световые элементы появятся возле железнодорожного вокзала, на площадке «Виадук», в парке Дружба, в микрорайоне Тундровый и на улице Магистральной. Всего около 12 конструкций. В Коротчаево и Лимбяяхе их установят на площадях массовых гуляний.

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