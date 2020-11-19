Ямальцы смогут выбрать новогоднюю ель в лесу Фото: pixabay.com

С приближением Нового года жители Ямала все чаще задумываются о его главном атрибуте - ели. Тем, кто желает самостоятельно срубить дерево в лесу, необходимо заключить договор купли-продажи в местных лесничествах. Однако в связи с пандемией были введены новые правила.

Теперь посетить учреждение можно только по предварительной записи. Также специалисты могут проконсультировать по телефону о правилах заготовки деревьев и порядке оплаты.

Сроки заготовки елей и других хвойных пород - с 1 по 31 декабря. Допускается рубка не более пяти деревьев на человека.

Цена новогодних красавиц зависит от их высоты. В этом году установлена следующая стоимость: до 1 м - 120 рублей; от 1,1 до 2 м - 231 рубль; от 2,1 до 3 м - 347 рублей; от 3,1 до 4 м - 461 рубль; свыше 4,1 м – 578 рублей.

Территориальные отделы лесничества департамента:

-Красноселькупское лесничество (с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 61, тел. 8 (34932) 2-27-18; с. Толька, ул. Центральная, д. 20, тел. 8 (34932)3-18-44);

-Таркосалинское лесничество (г. Тарко-Сале, промзона, тел. 8 (34997) 2-67-04);

-Надымское лесничество (г. Надым, ул. Зверева, д. 14, тел. 8 (34995) 3-47-24);

-Ноябрьское лесничество (г. Ноябрьск, промзона, панель 9 «В», тел. 8 (34963) 5-47-70);

-Ямальское лесничество (г. Салехард, ул. Сандалова, д. 24, тел. 8 (34992) 9-93-61 (доб. 601). Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (34994) 2-15-86).

Также в департаменте напоминают, что самовольная рубка деревьев запрещена. Виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственности.