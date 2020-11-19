Житель Ямала дважды попал в книгу рекордов России

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Таркосалинский спортсмен Никита Ребро вновь попал в книгу рекордов России, завоевав 13 медалей на Чемпионате страны по вольной и греко-римской борьбе среди глухих.

В первый раз упоминанием о нем было записано в 2018 году. Тогда атлет выполнил наибольшее количество приседаний со штангой 90 килограмм за один час (220 раз), а также преодолел максимальное расстояние на руках (37,6 м).

Годовалый сын чемпиона Марк ничуть не отстает от отца. Мальчик обновил рекорд страны по наибольшей продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины (25,19 секунд).

Есть в копилке спортивной семьи и другие достижения. Так, в 2020 году старший сын Давид установил тот же рекорд, что и брат, но среди мальчиков в возрасте 7 лет с результатом 1 минута 1 секунда. Годом ранее он стал лучшим по количеству приседаний в минуту, выполнив 57 упражнений.

Напомним, что Никита Ребро - спортсмен-инструктор ямальского центра адаптивного спорта, неоднократный призер окружных, всероссийских и международных турниров по вольной и греко-римской борьбе.