Жительница Нового Уренгоя отдала 12 тысяч рублей за несуществующие подарочные купоны

Решив купить подарочные купоны, жительница Нового Уренгоя лишилась 12 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась женщина 1987 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевшая нашла на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже подарочных купонов для оплаты бытовой техники.

Заинтересовавшись предложением, она связалась с продавцом. В момент разговора он убедил женщину пройти по ссылке, которую отправил ей в смс-сообщении. Выполнив это действие, северянка попала на сайт, где ввела данные своей банковской карты и код, пришедший в смс. После этого с ее счета списались 12 тысяч рублей, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это - лишение свободы до двух лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и совершать покупки в интернете только у проверенных продавцов, а также не переходить по ссылкам, отправленным незнакомцами, и не вводить данные своей банковской карты в неизвестных приложениях.

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