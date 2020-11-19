Губкинский парк снегоуборочной техники пополнился десятью новыми машинами

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"

В Губкинском парк снегоуборочной техники пополнился десятью новыми машинами. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.

-Кузовы вдвое больше - быстрее вывозим снег. Грейдеры и погрузчики гораздо маневреннее - отчистка улиц стала качественнее. Кроме того, округ увеличил финансирование на содержание улично-дорожной сети, - рассказал Андрей Гаранин в своем «Instagram».

Также, по его словам, в прошлый зимний период коммунальщики значительно увеличили объем вывезенного снега. Что касается этого года, то рабочие уже взяли хороший темп.

-Зимой наши жители должны с комфортом ходить и ездить по улицам. К тому же, если зимой вывозить снег регулярно, то и весной не будет серьезных проблем, - добавил глава города.

Напоминаем, что в скором времени поступление новой снегоуборочной техники ожидается в Тарко-Сале. В декабре на городские улицы выйдут комплексно-дорожная машина и самосвал на базе КАМАЗа. Также в городе появился пескоразбрасыватель.