Юные пуровчане смогут развить свои способности на новом мультимедийном оборудовании

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Центр социального обслуживания населения Пуровского района продолжают помогать всем нуждающимся, однако особое внимание здесь уделяют детям.

На данный момент учреждение работает с юными пуровчанами, имеющими ограничения по здоровью и нуждающимися в психолого-педагогической реабилитации. Также двери центра всегда открыты для ребят из многодетных, малоимущих, неблагополучных и находящихся в социально-опасном положении семей.

Чтобы занятия проходили интереснее и эффективнее, было закуплено специальное оборудование.

Так, логопедический стол с интерактивной панелью, встроенной акустической системой и зеркалом помогает проводить занятия по формированию правильного речевого дыхания, произношения звуков и ударения, развивает артикуляцию, память и коммуникативные способности.

С помощью интерактивной доски стало удобнее демонстрировать электронные материалы, а сенсорный экран позволяет еще больше вовлекать ребят в совместную работу с педагогом.

Обучать ребят счету, письму и решать задачки на внимание и развитие памяти помогает мини-компьютер. Для наибольшего интереса все процессы сопровождается звуковыми и текстовыми пояснениями.

Также особой популярностью у детей пользуются световые планшеты для рисования песком, которые помогают развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность.

Напомним, что на базе учреждения оказывается помощь и поддержка слабо защищенным слоям населения любого возраста.