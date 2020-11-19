В сельских поселениях Ямала установят 25 пожарных водоемов

Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

В селе Харсаим и поселке Горнокнязевск Приуральского района установили новые пожарные водоемы. Они позволят повысить скорость доставки воды к месту возгорания и, как следствие, сократится время борьбы с огнем.

Как рассказал заместитель начальника районного отряда Артем Ясвин, для быстрой ликвидации пожара необходима бесперебойная подача воды, то есть нужна подпитка машинной автоцистерны от внешнего источника водоснабжения, в роли которого выступает стационарный пожарный водоем.

Стоит добавить, что данное новшество уже зарекомендовало себя с хорошей стороны. Речь идет о пожаре в селе Мужи, который случился 14 ноября. Благодаря новому водоему спасатели быстро справились с огнем в жилом доме.

В планах властей установить подобные водоемы в еще восьми поселениях Тазовского, Красноселькупского, Ямальского и Шурышкарского районов. Для этого из окружного бюджета были предоставлены специальные субсидии.