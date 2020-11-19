Погода на Ямале на 19 ноября: выглянет солнышко

Погода на Ямале на 19 ноября Фото: pixabay.com

В четверг, 19 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, после обеда ожидается небольшой снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 9-12 м/с.

Надым: малооблачно. Днем -9, ночью -12. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем -9, ночью -12. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -9, ночью -12. Ветер 8-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -9, ночью -13. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -6, ночью -11. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -9, ночью -13. Ветер 8-12 м/с.