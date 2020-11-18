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Внеся предоплату за несуществующую машину, муравленковец лишился более 90 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Внеся предоплату за несуществующую машину, муравленковец лишился более 90 тысяч рублей

Внеся предоплату за несуществующую машину, муравленковец лишился более 90 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратился 60-летний мужчина, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевши нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже автомобиля в другом городе. Связавшись с продавцом по указанному номеру телефона, северянин договорился о покупке машины. Однако для заключения сделки нужно было внести предоплату. Не заподозрив обмана, мужчина перевел 93 тысячи рублей на указанный счет. После этого с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда ямальцы покупают что-либо у мошенников. В похожую историю попал житель Нового Уренгоя. Мужчина решил приобрести набор посуды стоимостью 22 тысячи рублей. Деньги за товар он перевел аферистам.