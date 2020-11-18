В Тарко-Сале парк снегоуборочнй техники пополнится новыми машинами

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Таркосалинский парк снегоуборочной техники пополнится новыми автомобилями на базе КАМАЗ: комплексно-дорожной машиной и самосвалом. Также силами Дорожно-строительного управления (ДСУ) приобретен пескоразбрасыватель, которыи очень облегчил и ускорил обработку тротуаров: раньше все это проводилось вручную.

По словам сотрудников ДСУ, сложнее всего убирать магистральные дороги города - на них скапливается много снега. Также трудно очищать частный сектор, так как узкая планировка улиц и личный автотранспорт жильцов не всегда позволяет выполнить такие работы быстро.

Стоит отметить, что сотрудники дорожной службы работает в две смены. Ночью они чистят улицы от снега, а днем - собирают и вывозят его за город.

-Знаю, что многие высказывают недовольство по поводу работы техники в ночное время, но очень прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием. Чтобы наш город был чистым, а риски возникновения дорожных происшествий минимальными, нужно немного потерпеть, - сообщил замначальника раи онного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Андреи Кашин.