Фестиваль «Ямальскя строганина» вошел в топ-200 самых интересных событий страны

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Знаменитый гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» прошел в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2020».

Участники фестиваля презентовали блюда национальной кухни Крайнего Севера, приготовив строганину из сырых продуктов - мяса и рыбы. Два победителя получили Кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Мероприятие получилось настолько ярким и самобытным, что вошло в топ-200 самых интересных событий России, которые удостоены звания «Национальное событие года» по мнению EventsInRussia.com.

Теперь проект будет участвовать в финале, который состоится в Екатеринбурге с 8 по 10 декабря. Отметим, что теперь на полуострове Ямал создано новое уникальное туристическое событие, которое успешно популяризирует национальную кухню народов Крайнего Севера.

Events In Russia - это федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».