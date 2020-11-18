Ноябрьские врачи спасли мужчину с 80-процентным поражением легких Фото: pixabay.com

Медики Ноябрьска продолжают вести неустанную борьбу с коронавирусом. Ежедневно и в круглосуточном режиме они спасают людей с самой разной степенью поражения легких.

Те, кто сами переболели и видели, как организована работа в больнице, говорят медикам «спасибо».

Один из них - местный житель Семен Китаин. Мужчина перенес заболевание в тяжелой форме, у него было поражено 80 процентов легких. Встать на ноги ему помогла квалифицированная помощь ноябрьских врачей.

«Великолепная организация работы. Вы понимаете, там 6-8 раз в день дезинфицируют палаты. Убирают каждую ватку. Я хочу низко поклониться всем врачам. Меня они вытащили с того света. Спасибо вам большое!», - поблагодарил медиков Семён Китаин.

Напоминаем, что на сегодняшний день, 18 ноября, в Ноябрьске зафиксировано 28 случаев COVID-19 - это самый большой показатель в регионе. Всего на Ямале зарегистрировано 195 заражений коронавирусом.