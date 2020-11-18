Поверив, что ей грозит уголовная ответственность, надымчанка перевела мошенникам почти миллион рублей Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратилась 48-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Далее она сообщила, что в данный момент мошенники пытаются оформить кредит от ее имени. Для того, чтобы избежать дальнейших незаконных операций, необходимо провести внутреннее расследование.

При этом незнакомка настоятельно рекомендовала перевести имеющиеся сбережения на безопасный резервный счет. Также она предупредила, что в случае отказа от взаимодействия со службой безопасности банка и разглашения правил расследования, женщина будет привлечена к уголовной ответственности.

Стремясь опередить мошенников, взволнованная северянка перевела через банкомат 995 тысяч рублей на указанные реквизиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ведется следствие.

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