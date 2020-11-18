В Пуровском районе запустят единый многоканальный номер по вопросам о COVID-19

Фото: личная страница Антона Колодина в "Instagram"

Жители Пуровского района обратились с жалобой к Антону Колодину на долгое ожидание результатов теста на COVID-19. Чтобы разобраться в ситуации, он посетил колл-центр, организованный на базе районной больницы.

-Телефоны неустанно звонят. Персонал центра отвечает на звонки в режиме нон-стоп. Основные вопросы, которые задают люди - результат теста, лекарственное обеспечение и вызов врача. Сотрудникам центра помогает медперсонал поликлиники, обзванивая пациентов с положительным результатом теста, неоценимую помощь оказывают и волонтеры, которые присоединяются к приему звонков от населения, - рассказал Антон Колодин на своей странице в «Instagram».

Также, по его словам, вместе с увеличением числа операторов растет и количество телефонных номеров - в результате пациенты начинают путаться: куда и с каким вопросом можно обратиться. Поэтому было принято решение организовать единый многоканальный номер горячей линии.

Ее работа будет осуществляться через голосовую навигацию. Дозвонившийся сможет автоматически выбрать интересующее его направление: результат анализа, регистратура взрослой или детской поликлиник, Роспотребнадзор, вызов врача, получение лекарств, связь с волонтерами.

-Пуровчане, по-прежнему призываю вас к соблюдению масочного режима, сохранению социальной дистанции и по возможности избегать мест массового скопления людей. Придерживаясь этих простых правил безопасности, мы сможем вместе противостоять нашему общему врагу, - отметил глава района.