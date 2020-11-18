Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 ноября 2020 года увеличилось на 195 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 195 человек, с начала периода - 23 982.

Из общего числа болеющих госпитализирован 1 681 житель, 72 из них - в тяжелом состоянии, 4 - в крайне тяжелом, 30 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 210 человек.

-В статистику вошли семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это люди в возрасте от 58 до 81 года из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Ослабленные хроническими заболеваниями, они не смогли справиться с тяжелым течением инфекции, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 17 ноября, в регионе также зафиксировали семь смертей. Это пациенты в возрасте от 52 до 80 лет, состояние которых осложнилось серьезными хроническими заболеваниями.

Кроме того, в понедельник, 16 ноября, скончались еще три человека: двое мужчин в возрасте 68 и 69 лет и 79-летняя женщина.

Также за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 549 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 184 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 28, Надымском районе - 26 и Пуровском районе - 24.

Далее идут: Новый Уренгой - 20, Салехард - 17 и Губкинский - 16.

Замыкают список: Лабытнанги и Ямальский район - 15, Тазовский район - 13, Приуральский район - 9 и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 9 257 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 98 человек, за весь период - 16 381.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 985 человек с COVID-19, с начала периода - 1 991 998. Выздоровевших - 25 179, за весь период - 1 501 083. Умерших - 456, с начала периода - 34 387.