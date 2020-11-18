«Ударил в шею и грудь»: надымчанин чуть не зарезал друга во время пьяной ссоры Фото: pixabay.com

Надымский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Было установлено, что происшествие случилось в ночь на 14 ноября по улице Строителей. Хозяин квартиры и его знакомый распивали алкоголь. Постепенно между ними стал назревать конфликт, который и привел к трагедии. Разгоряченный спиртным, гость схватил нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов в область шеи и грудной клетки.

Благодаря помощи очевидцев и своевременному звонку в «скорую помощь» мужчину удалось спасти.

На данный момент злоумышленник задержан и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

К сожалению, подобные преступления, спровоцированные алкоголем, случаются довольно часто. Так, одно из них произошло в Ноябрьске минувшей зимой. Местная жительница пришла в гости к своему знакомому-инвалиду. В момент застолья женщина схватил нож и ударила хозяина в ногу. Он скончался от обильной кровопотери.