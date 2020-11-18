Студенты ноябрьского колледжа сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В трех мастерских ноябрьского колледжа начался демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Его сдают в рамках промежуточной аттестации будущие документоведы, автомеханики и сварщики.

На протяжении нескольких дней ребята будут демонстрировать свое мастерство линейным экспертам - специалистам в данных компетенциях, приглашенным из образовательных организаций Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма.

За определенное время студенты должны выполнить ряд заданий согласно соответствующим кодам. Например, будущим автомеханикам, экзамен которых продлится вплоть до 21 ноября, предстоит сделать три модуля заданий, включающих работу с электронной системой автомобиля, двигателем и коробкой передач.

Задача сварщиков - выполнить сварку в горизонтальном и вертикальном положениях, а также под углом 45 градусов.

Документоведы должны показать умение работать с базами данных на бумажных носителях и со спецоборудованием.

Стоит добавить, что экзамен проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Ребята трудятся посменно и малыми группами. Перед началом работы каждая из них получает индивидуальное задание.