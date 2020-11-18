Горковская участковая больница получила новый автомобиль скорой помощи

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Шурышкарский район пополнился еще одним автомобилем скорой помощи. Его получила больница в селе Горки.

Теперь медработники смогут разграничить потоки пациентов: одна машина будет приезжать к лицам с подозрением на коронавирус, а новая - возить врачей на экстренные и неотложные случаи, не связанные с COVID-19. В ней имеются современными носилки и шины для оказания первой помощи, также она предназначена для транспортировки пациентов.

-Важно, чтобы при неотложных состояниях - патологических или на месте происшествия - медицинская помощь больным и пострадавшим оказывалась в кратчайшие сроки, - сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Стоит добавить, на сегодняшний день в медучреждения округа поступили шесть новых автомобилей скорой помощи класса B. Они пополнили автопарки больниц Красноселькупского и Тазовского районов и города Лабытнанги. Также в сентябре 2020 года в Шурышкарский район поступило два новых реанимобиля класса C.