Пуровский район стал лидером по реализации гражданских инициатив за 2019 год

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Окружной департамент финансов опубликовал результаты оценки реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» («Уютный Ямал») на территории региона за 2019 год.

В итогу Пуровский район занял первое место среди всех остальных районов округа, а Ханымей завоевал бронзу среди поселений. Годом ранее Пуровский район был удостоен третьего места.

С начала запуска проекта «Уютный Ямал» к реализации были отобраны 63 инициативы пуровчан, 12 из которых воплотили в прошлом году, а 31 проект запланирован к реализации до конца 2020 года.

В следующем году из 24 бюджетных инициатив, дошедших до финального этапа голосования, реализуют 19 проектов, набравших максимальную поддержку земляков.

-Я благодарен пуровчанам за то, что поверили в механизм бюджетных инициатив, и личным примером доказали его эффективность. А главное - своим неравнодушием вы осязаемо меняете в лучшую сторону и облик наших поселений, и саму нашу жизнь. Ваши идеи поддерживают земляки, они востребованы, и чем больше будет у нас смелых, нужных людям проектов, тем богаче, насыщеннее и комфортнее будет наша жизнь. Давайте не останавливаться на достигнутом - сделаем наш дом еще лучше! - призвал жителей глава района Антон Колодин.

Напомним, что проект «Уютный Ямал» инициирован и курируется непосредственно главой региона Дмитрием Артюховым.