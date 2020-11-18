В Новом Уренгое открыли инфекционный госпиталь на 300 мест

Фото: www.yanao.ru

В Новом Уренгое открылся инфекционный госпиталь на 300 мест, развернутый в здании офиса ОАО «Арктикгаз».

На начальном этапе введено 60 коек для лечения больных коронавирусом в легкой форме, всего обустроено - 200. Также в учреждении планируется установка нескольких кислородных концентраторов, однако при первых признаках дыхательной недостаточности пациентов будут переводить в инфекционное отделение Новоуренгойской ЦГБ.

Заведовать новым госпиталем предстоит врачу-терапевту Дмитрий Верясову, который прибыл 1 ноября из Тюмени. Он уже помогал новоуренгойским коллегам прошлым летом, а с начала пандемии работает в «красной зоне» тюменских больниц. Вместе с ним на работу в новый госпиталь прибыли четыре врача из других регионов: эндокринолог, пульмонолог, терапевт и невролог, а также младший медицинский персонал.

-Сейчас в госпитале все готово для приема больных: палаты укомплектованы новой мебелью, в отделении установлены душевые кабины, организовано трехразовое горячее питание, запас медикаментов обеспечен на месяц вперед. Бороться с болезнью новоуренгойцам помогут 12 медработников. По мере поступления больных штат будет пересматриваться, - рассказал заведующий инфекционным госпиталем Дмитрий Верясов.

Напомним, что решение развернуть дополнительные койки было принято на заседании городского оперштаба в начале ноября. Само руководство «Арктикгаза» дало согласие. Координировала ход работ уполномоченный губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко.