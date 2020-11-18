Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске начался муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором участвуют более двух тысяч учеников 7-11 классов. Они набрали необходимое количество проходных баллов на стартовом этапе.

-Ребята покажут знания по 22 общеобразовательным предметам. Традиционно наибольшее число заявляются для участия в олимпиаде по обществознанию, русскому языку и ОБЖ. Второй год среди школьников есть желающие проверить силы в олимпиаде по китайскому языку, - рассказала специалист департамента образования ЯНАО Марина Кремлева.

Олимпиада продлится до 9 декабря. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены к региональному этапу, где их ожидают денежные призы.

В Ноябрьске самый юный участник - Смолин Николай, ученик 5 класса школы № 8.

По словам главы города Алексея Романова, мальчик успешно выполняет задания по астрономии, математике и русскому языку уровня седьмого класса.

-Желаю Николаю удачи, новых открытий. Такая настойчивость, желание узнавать новое, вера в свои силы достойны победы и самого искреннего уважения. Успехов всем ребятам!», - написал градоначальник в своем «Instagram».