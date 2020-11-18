В Сеяхе открылся новый аэровокзал

Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства в ЯНАО
В Сеяхе - самом северном поселении Ямальского района начал работу новый аэровокзал.
Теперь граждане будут дожидаться своего рейса в современных и комфортных условиях. Внутри находятся 24 посадочных места, санузел и служебные комнаты. Кроме того, рабочие предусмотрели наличие пандуса для маломобильных граждан.
Глава района Андрей Кугаевский пообщался с первыми пассажирами и поздравил их с радостным событием.
-Открытие такого объекта стало возможным благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В перспективе планируется установить такие модульные здания аэровокзалов в Новом Порту и Мысе Каменном, где условия ожидания сейчас оставляют желать лучшего» - прокомментировал он.
В связи с тем, что старое здание уже не соответствовало никаким представлениям о комфорте пассажиров, было принято решение использовать модульное исполнение, чтобы не растягивать работы на несколько лет.