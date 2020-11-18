Полиция Нового Уренгоя задержала мошенника, который наживался на продаже посуды Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1965 года рождения, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевший нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже посуды. Связавшись с продавцом он узнал, что для отправки товара необходимо оплатить его полную стоимость. Не заподозрив обмана, мужчина перевел 22 тысячи рублей на счет, указанный аферистом, после чего с ним перестали выходить на связь.

Злоумышленником оказался житель Республики Татарстан 1997 года рождения.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.

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