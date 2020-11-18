Погода на Ямале на 18 ноября: к вечеру поднимется сильный ветер

Погода на Ямале на 18 ноября Фото: pixabay.com

В среду, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 3 м/с.

Надым: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -3, ночью -6. Ветер 3 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -2, ночью -9. Ветер 6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -11. Ветер 2 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -11. Ветер 2 м/с.

Лабытнанги: облачно, вечером пойдет снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 3 м/с.