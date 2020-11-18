Погода на Ямале на 18 ноября: к вечеру поднимется сильный ветер

Погода на Ямале на 18 ноября
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В среду, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 3 м/с.
Надым: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -3, ночью -6. Ветер 3 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -2, ночью -9. Ветер 6 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -11. Ветер 2 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -11. Ветер 2 м/с.
Лабытнанги: облачно, вечером пойдет снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 3 м/с.