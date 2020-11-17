За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более двух миллионов рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 9 по 13 ноября, зарегистрировано 42 подобных преступления, ущерб от которых превысил 2, 2 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой преступников стал житель Нового Уренгоя, которому позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он убедил северянина взять займ в 300 тысяч рублей, но перед этим мужчина должен был оплатить комиссию и услуги курьера в размере 52 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, новоуренгоец перевел данную сумму на счет злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.