На улицах Нового Уренгоя появятся яркие световые композиции

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Власти Нового Уренгоя начали подготовку к новогодним праздникам. Неотъемлемая их часть - это светящиеся конструкции, которые особенно актуальны в период полярных ночей. Разноцветные огни поднимают настроение и дают почувствовать приближение праздничных дней.

Напомним, что еще в прошлом году Новый Уренгой вошел в число трех городов Ямала, в которых появились современные световые конструкции. Их установили в рамках пилотного проекта, инициированного губернатором региона Дмитрием Артюховым.

-Разработана общая концепция праздничного оформления города, всех четырех районов. В прошлом году после новогодних праздников часть элементов осталась на постоянную экспозицию, часть - разобрали, сейчас их собирают. В этом году на средства, поступившие с округа, были закуплены новые световые конструкции, которые создадут праздничное настроение у горожан, - рассказал главный архитектор города Евгений Ворошилов.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Новые световые элементы появятся возле железнодорожного вокзала, на площадке «Виадук», в парке Дружба, в микрорайоне Тундровый и на улице Магистральной. Всего около 12 конструкций.

В Коротчаево и Лимбяяхе их установят на площадях массовых гуляний. Сейчас элементы собирают в цехах, а после - они появятся на улицах.

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