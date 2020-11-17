Фото: www.yanao.ru

На Ямале приступили к обустройству зимников. В этом году их будет три: «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале», «Лабытнанги - Мужи - Азовы -Теги» и «Коротчаево - Красноселькуп».

-На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги приступили к работам по заливке трассы. После того, как дойдем до той толщины, которая необходима для пуска автотранспорта массой до 3,5 тонн, откроем движение в одну полосу в реверсивном движении. Планируем сделать это традиционно в последних числах ноября, но все будет зависеть от погоды, ждем похолоданий, - рассказал генеральный директор АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.

Также он отметил, что на первых двух автозимниках уже установлены несколько пунктов КПП, в ближайшее время их число увеличится. Кроме того, сейчас производится пробивка и вешкование трассы, в районе Азов приступили к заливке ледовых переправ.

На автозимнике «Коротчаево - Красноселькуп» уже началось обустройство трассы, а со стороны села установили КПП.

По результатам открытого аукциона обязательства на выполнение работ приняли следующие подрядные организации: АО «Ямалавтодор» и ООО «Автодор». Условия контрактов предусматривают начало эксплуатации первых двух зимников не ранее 20 декабря, а последнего - не ранее 1 декабря, но дата открытия каждой дороги напрямую зависит от погодных условий.

В окружной дирекции дорожного хозяйства отметили, что сегодня проезд по указанным маршрутам крайне небезопасен. Специалисты ведомства призвали жителей дождаться открытия официальных автозимников и не рисковать жизнями.