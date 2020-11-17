Пожилая тазовчанка восемь лет жила в аварийном доме Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на несоблюдение ее жилищных прав.

Было установлено, что пенсионерка проживает в многоквартирном жилом доме, который с 2012 года признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это, местная администрация не предоставила женщине другое помещение по договору социального найма. Фактически пенсионерка была вынуждена проживать в непригодном для этого доме, подвергая опасности жизнь и здоровье.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором обязывал администрацию предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке.

В итоге суд удовлетворил все требования в полном объеме. На данный момент пенсионерка переехала в новую квартиру.