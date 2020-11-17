Куртка, купленная у мошенников, обошлась жительнице Лабытнанг почти в 75 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратилась девушка 2001 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что 13 октября потерпевшая заказала в одном из интернет-магазинов зимнюю куртку стоимостью более 4 тысяч рублей. Деньги северянка перевела через приложение Сбербанк-онлайн.

Не получив посылку через месяц, она начала переписку с представителем магазина, который, введя ее в заблуждение, уговорил отправить скриншоты всех имеющихся у нее счетов, включая приходившие на телефон коды, а также три цифры с принадлежащей ей банковской карты.

Выполнив все указания, девушка лишилась 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Наказание за это - до шести лет лишения свободы.