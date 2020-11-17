В Тазовском районе ищут мужчину, которого ограбил бандит с ножом

Фото: УМВД России по ЯНАО

Тазовская полиция разыскивает мужчину, который стал жертвой ограбления. Происшествие случилось 11 ноября около 9:00. В фойе банка зашел местный житель и, угрожая ножом, забрал у троих посетителей два сотовых телефона и 23 тысячи рублей.

В ходе проверки оперативники выявили двух потерпевших, третий же пока неизвестен.

Для установления его личности полицейские просят жителей Тазовского района сообщить имеющуюся информацию по номеру телефона дежурной части: +7(34940)2-02-02.

Приметы разыскиваемого: рост около 165-175 сантиметров, был одет в серый свитер, болоньевую жилетку с капюшоном и джинсы синего цвета, черные ботинки и головной убор в виде кепки.