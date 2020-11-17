Онлайн-форум «Югратур-2020» объединит порядка 500 участников и гостей

Фото: «Югратур-2020»

Туристский форум «Югратур – 2020» пройдет 18 ноября в онлайн-формате. На официальном сайте форума будет организована трансляция тематических сессий и круглых столов.

В форуме примут участие около 500 представителей туристической отрасли Югры и других регионов России, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, эксперты Минпромторга и Минприроды России, руководители органов исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований.

С приветственным словом к участникам форума выступят руководитель Ростуризма Зарина Догузова и заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

В деловой программе «Югратура» – экспертные сессии по медицинскому туризму и организации экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельный круглый стол будет посвящен вопросам промышленного туризма.

Также участники форума обсудят развитие сервиса на малых объектах туризма, реновацию сервиса, новые направления в туристической сфере.

Фото: «Югратур-2020»

Для сотрудников сферы гостеприимства пройдет обучающий семинар в рамках проекта «Школа сервиса», инициированного Фондом развития Югры и гостиничным комплексом «Югорская долина».

Участникам форума планируется презентовать цифровую туристическую платформу visitugra. В настоящее время Фонд развития завершает разработку ресурса, который станет инструментом управления отраслью, продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства.

На полях форума правительство автономного округа подпишет соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму. Накануне проект соглашения был одобрен правительством Югры. Также запланировано подписание соглашения между автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и Фондом развития Югры о сотрудничестве в сфере туризма.

Организаторами «Югратур – 2020» выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в лице Деппромышленности Югры, Фонд развития Югры, КВЦ «Югра-Экспо»