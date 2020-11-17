Преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета назначены именные выплаты ПАО «Транснефть»

Фото: Олег Беляев

Семи преподавателям и восемнадцати студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ), ведущим исследования в области трубопроводного транспорта нефти, назначены именные выплаты социальной направленности и стипендии от ПАО «Транснефть» на 2020-2021 учебный год.

Именные стипендии будут получать студенты, обучающиеся по специальностям «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Химическая технология». Некоторые из них стали стипендиатами повторно с учетом демонстрируемых отличных показателей в учебе.

Второй раз ПАО «Транснефть» отмечает исследовательскую деятельность студента 4 курса Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Родиона Холостова. Родион обучается в ТИУ в рамках целевого набора от АО «Транснефть – Сибирь». Он неоднократно проходил производственную практику на объектах предприятия, будущую профессиональную деятельность молодой исследователь планирует связать именно с АО «Транснефть – Сибирь». Родион Холостов работает над проектом о робототехнологических комплексах в системах транспорта и хранения углеводородов.

ПАО «Транснефть» ежегодно проводит конкурсы на присуждение студентам профильных вузов именных стипендий, а преподавателям – выплат социальной направленности на основании их достижений в учебе и преподавательской, исследовательской и практической деятельности. Обладатели именных стипендий также принимают участие в Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, поддержки перспективных молодых преподавателей и студентов, обновления материально-технической базы вуза.