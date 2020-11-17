Салехард может стать столицей Тотального диктанта - 2021

Фото: www.salekhard.org

Салехард включился в борьбу за звание столицы Тотального диктанта. Для этого городу нужно набрать наибольшее количество голосов на официальном сайте мероприятия. Оно продлится до 24 ноября, отдать свой голос можно один раз в сутки.

Глава окружной столицы Алексей Титовский призывает граждан к активному участию. Также он отметил, что проведение тотального диктанта станет ярким культурным и образовательным событием для Салехарда.

После окончания голосования будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист. Победителя объявят 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.

-Если уж на Полярном круге пишут диктант, значит, это по-настоящему тотальная акция. Планируется, что площадкой мероприятия станет этнографический комплекс в посёлке Горнокнязевск, где в северных чумах смогут написать тексты любители словесности, - комментирует городской координатор Татьяна Шевяхова.

Напоминаем, что Салехард участвует в мероприятии с 2015 года. За 6 лет свою грамотность проверили 699 жителей ямальской столицы, в этом году 182 человека писали диктант онлайн, из них 229 салехардцев показали результаты «хорошо» и «отлично».