В Пурпе ликвидируют свалку из бытового мусора и строительных материалов

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Пуровском районе регулярно проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок. Очередное скопление бытового мусора и строительных материалов обнаружили на пустыре в микрорайоне Строителей поселка Пурпе.

К ликвидации приступила подрядная организация «ПравоЭкоГрупп». Мусор вывезут на полигон твердых бытовых отходов в Губкинский.

-Работы планируют закончить до декабря. Стоит отметить, что данная организация имеет большой опыт работы в ликвидации несанкционированных свалок. В начале этого года подрядчик уже ликвидировал две свалки в районе Северной экспедиции и в Пурпе-1, - рассказал инженер по благоустройству управления муниципальным хозяйством Георгий Полозов.

Также, по его словам, работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ведется постоянно и продолжится в следующем году.

Напоминаем, что за захламление общественных территорий предусмотрено наказание в виде штрафа.