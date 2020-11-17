Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 ноября 2020 года увеличилось на 192 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямал Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 23 787.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 762 жителя, 82 из них - в тяжелом состоянии, 5 - в крайне тяжелом, 27 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 203 человека.

-В семи случаях тяжелое течение коронавирусной инфекции завершилось летальным исходом. Это пациенты из Ноябрьска, Салехарда и Нового Уренгоя в возрасте от 52 до 80 лет, состояние которых осложнилось серьезными хроническими заболеваниями», - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 16 ноября, в регионе зафиксировали три смерти: двое мужчин в возрасте 68 и 69 лет и 79-летняя женщина.

Также за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 538 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 183 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 36; Ноябрьске - 28 и Муравленко - 21.

Далее идут: Салехард и Пуровский район - 15; Губкинский, Лабытнанги и Приуральский район - 14; Красноселькупский район - 9.

Замыкают список: Новый Уренгой - 7; Тазовский район - 6; Ямальский район - 3; Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе был проведен 9 371 тест в 18 лабораториях.

Излечились от коронавируса 102 человека, за весь период - 16 283.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 22 410 человек с COVID-19, с начала периода - 1 971 013. Выздоровевших - 22 055, за весь период - 1 475 904. Умерших - 442, с начала периода - 33 931.