«Славим человека труда!»: в Салехарде выберут лучшего пекаря

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пекарь».

К участию приглашены работники предприятий хлебопекарной отрасли, организаций общественного питания и учащиеся образовательных заведений. Окружную столицу на конкурсе представляет Татьяна Пальчун.

В этом году участникам необходимо изготовить и представить жюри каравай, праздничный пирог, хлеб авторский (фирменный) и мелкую выпечку из слоеного дрожжевого теста. Одно изделие из конкурсного задания участнику нужно оформить так, чтобы показать специфику и особенности своего муниципалитета.

Вес готового продукта и характеристики элементов декора строго регламентированы. При оценке изделий будут учитываться соответствие тематике конкурса, оформление и, конечно же, вкусовые качества.

Победители и призеры получат дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.