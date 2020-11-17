В районе Коротчаево началось строительство ледового городка

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В районе Коротчаево началось возведение ледового городка. На данный момент завершается заготовка и подвоз льда на центральную площадь. Благодаря морозу, который стоял последнюю неделю, материал для строительства получился крепкий и прозрачный.

В скором времени здесь вырастут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символ наступающего года - Бычок, сказочная карета, лабиринт и ледовая горка.

Напоминаем, что в других городах также идет подготовка к Новому году. Так, в Салехарде самый большой ледовый городок расположится на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». По задумке мастеров, здесь установят четыре горки, одна их них будет в виде мамонта, а другая станет похожей на белого медведя.

В Губкинском новогодние городки будут стилизованы под произведения А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке».

В Лабытнанги городские улицы украсят авторские ледовые скульптуры, горки и многое другое.