В Пуровском районе признаны аварийными более 260 домов

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В Тарко-Сале продолжается работа по сносу ветхого и аварийного жилья. Два объекта - дома №9 и №15 по улице Тарасова - уже ликвидированы. Завершаются работы по сносу 14-го дома на Сеноманской улице. Освободившиеся земельные участки планируется предоставить под жилую застройку.

Жильцам всех расселенных домов предоставлены квартиры в новостройках: Губкина,10; Таежная,6; Комсомольский,16 и Геолог,5. Собственникам - по договору мены с доплатой, нанимателям муниципального жилья - по договору соцнайма.

На этом переселение таркосалинцев не закончено. С окончанием строительства многоквартирника по улице Губкина и новостроек в микрорайоне Южном появится возможность переселить порядка двух тысяч горожан. Сдача домов в последнем планируется в 2023 году.

Всего в Пуровском районе признано аварийными 262 дома, 82 из них - в Тарко-Сале. На данный момент снесено 8 домов, в том числе 3 - в Тарко-Сале, 4 - в Ханымее и 1 - в Пуровске. До конца года запланированы работы по ликвидации еще трех объектов в районном центре и двух - в Ханымее.

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья с последующим сносом проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».