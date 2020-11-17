Взяв кредит для игры на бирже, салехардец лишился 350 тысяч рублей

Взяв кредит для игры на бирже, салехардец потерял 350 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился местный житель 1967 года рождения, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что в феврале 2020 года потерпевшему позвонил некий мужчина, предложивший дополнительный заработок. Далее он рассказал о инвестировании денег на одной из успешных брокерских площадок. Однако нужной суммы для игры на бирже у мужчины не было, тогда злоумышленник убедил его оформить кредит на 350 тысяч рублей. После одобрения заявки, салехардец обналичил всю сумму в банкомате и перевел ее на счет мошенников.

Также потерпевшего предупредили, что ждать первой прибыли нужно около трех месяцев. В марте 2020 года ему поступил перевод в размере 12 тысяч рублей. Других денег мужчина больше не получал, что касается вложенных средств, то вернуть их пока не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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