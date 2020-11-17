В Новом Уренгое открылась передвижная выставка современного искусства

Фото: www.nurmuseum.ru

В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств открылась IХ Окружная передвижная выставка современного искусства «Арт-Ямал». Главной ее темой стала «Морошка в минус 40».

На церемонии присутствовали местные художники, педагоги, представители администрации и горожане, неравнодушные к живописи.

Также среди посетителей оказался исполняющий обязанности замглавы города Михаил Терещенко. Во время своего выступления он отметил, что в сложный период, когда человечество переживает не лучшие времена, музей остается островком спокойствия и гармонии, где каждый может найти для себя что-то интересное, познавательное и ненадолго отвлечься от забот.

Затем Михаил Отарович вручил новоуренгойским художникам, чьи работы вошли в экспозицию «Арт-Ямал», дипломы участников.

После торжественного открытия куратор выставки Снежана Орлова провела небольшую экскурсию.

Выставка «Арт-Ямал» - это значимый региональный проект, направленный на популяризацию и развитие современного изобразительного искусства в округе. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

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