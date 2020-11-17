«Город, в котором мы живем»: в Салехарде стартовал фотоконкурс

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде стартовал фотоконкурс «Город, в котором мы живем», посвященный 425-летию окружной столицы и 90-летию области.

В своих снимках жители могут поделиться видением родных просторов, а также показать интересные и любимые места в городе. Фотоработы принимаются в трех номинациях: «Виды Салехарда», «Новогодний Салехард» и «Многонациональный Салехард».

Оценивать их будет конкурсная комиссия, в том числе выдающийся фотограф Ямала и член Союза фотохудожников России Сергей Анисимов.

Для участия необходимо вступить в официальную группу администрации Салехарда в соцсети «ВКонтакте», а затем разместить свои работы в фотоальбоме «Город, в котором мы живем», обязательно отметив геолокацию. В каждой из номинаций можно подать только одну заявку.

Также необходимо отправить личное сообщение с описанием фотографии, указав: название фото; номинацию, по которой она направляется; контактную информацию об авторе (ФИО, адрес электронной почты, телефон).

Участвовать в конкурсе могут горожане, достигшие 18-летнего возраста.

Подведение итогов состоится с 11 по 14 февраля 2021 года. Всех победителей жду ценные призы.

Более подробная информация о проведении фотоконкурса содержится в положении.