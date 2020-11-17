Житель Пурпе чуть не зарезал знакомого во время ссоры Фото: pixabay.com

Пуровский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Было установлено, что происшествие случилось 13 ноября на территории промышленной зоны поселка Пурпе. В тот день мужчина поругался со своим знакомым. Не сдержав эмоций, он выхватил нож и нанес потерпевшему множество ударов в жизненно важные части тела, после чего скрылся с места преступления.

Благодаря своевременному обращению очевидцев в скорую помощь, мужчину удалось спасти.

На данный момент злоумышленник заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что похожее преступление произошло и в Ямальском районе. Двое мужчин повздорили на бытовой почве во время застолья. После этого один из них схватил нож и нанес обидчику смертельный удар.