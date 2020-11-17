В Салехарде открываются три новых детских сада

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Губернатор Ямала Дмтирий Артюхов посетил строящиеся детские сады в Салехарде. Во время осмотра его сопровождал глава города Алексей Титовский.

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с эпидемиологической обстановкой, все работы выполняются в срок. Уже в декабре три новых дошкольных учреждения откроют свои двери для маленьких салехардцев - «Олененок», «Северное сияние» и «Морошка». Каждый детский сад рассчитан на 240 ребятишек.

На данный момент все здания подключены к сетям ресурсоснабжения, завершается чистовая отделка помещений, выполнено благоустройство прилегающей территории и доставлена мебель.

-В детских садах будут трудиться порядка 60 специалистов. Новые дошкольные учреждения позволят решить вопрос с очередью в ясельные группы. Отмечу, что для детей старше трех лет очередность отсутствует, - рассказал глава Салехарда.

Запись в новые детские сады ведется в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» на портале «Электронные услуги в сфере образования».