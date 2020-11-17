Муравленковские автоинспекторы помогли водителям на загородной трассе

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Во время морозов на загородных трассах возрастают случаи отказа топливной системы грузовых и легковых автомобилей. В этой ситуации к водителям на помощь приходят автоинспекторы.

Так, 14 ноября на 323 километре автодороги Сургут-Салехард сотрудники обнаружили грузовой автомобиль с полуприцепом, водитель которого направлялся в Сургут. Во время движения у машины отказала топливная система и она заглохла. Полицейские помогли мужчине согреться в патрульном автомобиле, а затем отвезли его на заправку и в город, где северянин смог купить топливо и необходимые запчасти. После этого автоинспекторы помогли водителю отремонтировать машину.

В этот же день, поздно вечером, на 370 километре той же трассы случилось еще одно происшествие. Уже другой наряд ДПС заметил грузовой автомобиль, водитель которого направлялся в Губкинский, однако по пути машина сломалась. Поговорив с мужчиной стало известно, что в бензобаке залито некачественное дизельное топливо. Сотрудники ДПС отвезли водителя на заправку, а затем доставили обратно к машине.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздерживаться от дальних поездок в морозы, избегать движения по загородным трассам в ночное время, а также обращать внимание на соответствие дизельного топлива температурным режимам.