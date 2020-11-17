Новоуренгоец отдал мошенникам более 50 тысяч рублей, чтобы получить кредит

Житель Нового Уренгоя отдал мошенникам более 50 тысяч рублей, чтобы получить кредит Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился мужчина 1975 года рождения, который стал жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что заявитель оформил на одном сайтов online-заявку для получения кредита. Через некоторое время ему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что кредит успешно одобрен, однако для получения денег необходимо внести оплату за комиссию, страхование и услуги курьера.

Не заподозрив обмана, мужчина перевел 52 тысячи рублей на счет, указанный злоумышленником. После чего с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не подавать online-заявки для получения кредита на непроверенных сайтах и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

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