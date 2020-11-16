«В центре города растет дворец»: в Губкинском идет активное строительство новогодних городков

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском идет активное строительство новогодних городков с горками и елками: на площади у ДК «Олимп», в 1-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне возле ЦСиТ «Ямал». Их тематика - произведения А.С. Пушкина.

Так, городок на площади возле ДК «Олимп» будет посвящен «Сказке о царе Салтане», в 1-м микрорайоне - поэме «Руслан и Людмила», а в 14-м микрорайоне - «Сказке о золотом петушке».

Центральный вход в городок 1-го микрорайона оформят светодиодной конструкцией «Дерево желаний», которая будет символизировать «дуб зеленый». Слева будет сидеть русалка, справа - кот ученый, а в центре городка установят новогоднюю ель.

На площадке у ДК «Олимп» появится трехскатная горка-замок царя Салтана, комплекс башен с горками и смотровыми площадками - царство Гвидона, а также скульптуры в виде бочки с волнами и Черномора.

Центральная композиция в 14-м микрорайоне порадует горожан елкой и большой трехскатной горкой-замком. Тематика русского царства будет поддержана светодиодными элементами: самоваром, баранками, чашкой и матрешками.

-Основные силы сейчас брошены на городок около «Олимпа», в 1-м микрорайоне - подготовительный этап, к строительству городка в 14-м микрорайоне приступим на этой неделе, - рассказал глава города Андрей Гаранин.