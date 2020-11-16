В Ямальском районе открылся первый приют для бездомных животных

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Ямальском районе открылся первый приют для собак и кошек, строительство которого началось минувшим летом. Модульный комплекс располагается в северной части села Яр-Сале и включает в себя вольеры, кабинет ветеринара, кормокухню и помещение для персонала. На открытом воздухе обустроены площадки для выгула.

Кроме того, на территории питомника имеется собственная котельная, что существенно сократит расходы на коммунальные услуги.

-Создание приюта - необходимая мера для защиты животных. До этого в районном центре существовал только пункт временной передержки. С установкой нового комплекса появилась возможность оказывать более широкий спектр помощи животным, - рассказал глава района Андрей Кугаевский.

При попадании в приют животных осматривает ветеринарный врач, после чего каждой собаке и кошке делают прививки, далее следует стерилизация и чипирование. Если для животных так и не удалось найти хозяев, то их выпускают обратно на волю.

По словам руководителя муниципального предприятия «Полюс», в скором времени у организации появится официальный сайт. Там работники планируют размещать фото и информацию о животных для тех, кто вдруг потерял своего четвероногого друга или только думает им обзавестись.