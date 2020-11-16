Житель Казахстана отправился в тюрьму за торговлю наркотиками в Новом Уренгое Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков задержали жителя Республики Казахстан 1988 года рождения.

В ходе личного досмотра у него изъяли семь свертков с порошкообразным веществом. Кроме этого, при изучении его мобильного телефона полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых находились еще 7 свертков с подобным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой около 8 грамм. Все это молодой человек намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В ноябре 2020 года новоуренгойский суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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