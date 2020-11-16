В Салехарде началось строительство ледового городка

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде началось строительство самого большого ледового городка. Он расположится на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» и будет посвящен 90-летию образования области.

По задумке мастеров, здесь установят четыре горки, одна их них будет в виде мамонта, а другая станет похожей на белого медведя. Не оставят без развлечений и самых маленьких жителей, для них также построят горку.

Кроме того, все желающие смогут подняться на ледокол «Ямал», побродить в стилизованном лабиринте «Полярный круг» и сделать фото на память у герба арктического региона.

-Над созданием ледяного комплекса трудятся скульпторы из Перми. Сдать ледовый городок планируют до 10 декабря - рассказал директор муниципального казенного учреждения «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Все элементы ледового комплекса будут оснащены внутренней и внешней декоративно-художественной подсветкой, которая подчеркнет уникальные свойства льда в темное время суток и послужит ярким атрибутом для создания праздничной атмосферы.

Всего в этом году будет обустроено пять новогодних площадок. Места традиционные - ЦКиС «Геолог», у «Поляриса» вокруг елки установят малые архитектурные формы с иллюминацией, а на улице Чкалова рядом с елкой появятся снежные горки. Также новогодние деревья будут установлены на втором отделении на улице Деповская и в районе Комбинат около Салехардского центра молодежи.

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