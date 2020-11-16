В районе переправы между Салехардом и Лабытнанги будут дежурить спасатели

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Ледостав на Ямале - основная причина чрезвычайных происшествий в это время года. В большинстве случаев они происходят на реке Обь в районе городов Салехард и Лабытнанги.

Чтобы избежать ЧП на территории паромной переправы департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с окружной службой технадзора и «Ямалспас» организовано дежурство. Его главная цель - предупреждение людей об опасности выхода на тонкий лед и напоминание о необходимости выполнения установленных требований.

Напоминаем, что выход на поверхность водного объекта в запрещенный период может обернуться предупреждением или административным штрафом в размере от 500 до полторы тысячи рублей, на должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 до 7 тысяч рублей.

Выезд на лед в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 до 6 тысяч рублей, на юридических лиц - от 6 до 10 тысяч рублей.

Нарушение установленного запрета, связанного с перевозкой людей и грузов карается административным штрафом на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 15 до 20 тысяч рублей.

Стоит добавить, что в прошлом году к административной ответственности привлекли 17 правонарушителей, они выехали на неокрепший лед в период запрета.